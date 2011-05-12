В районе «Фукусимы-1» - новая утечка радиации

В районе аварийной японской АЭС «Фукусима-1» произошла новая утечка радиации в море

Концентрация цезия превышает норму в десятки тысяч раз. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Радиоактивная вода попала в море через трубопровод, который расположен рядом с третьим реактором. Концентрация цезия-137 вблизи АЭС в 32 тысячи раз выше предельно допустимой. Чтобы остановить утечку инженеры компании-оператора атомной станции перекрыли трубопровод. Между тем, агентство ИТАР-ТАСС передает, ссылаясь на экспертов, что утечка произошла, возможно, во втором реакторе. Сообщается, что повреждение могло возникнуть в бассейне для конденсации и охлаждения пара, который соединен с энергоблоком. Особое внимание специалистов сейчас также уделяют первому реактору. Они установили, что топливные стержни там полностью разрушены. Расплавленная масса упала в воду на дне энергоблока и за счет этого ее удается охлаждать.

Напомним 11 марта разрушительное землетрясение и цунами вызвало на АЭС Фукусима-1 взрывы и пожары, которые стали причиной утечки радиации в атмосферу и воду.