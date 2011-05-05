Белорусский оппозиционер спрятался у польских пограничников

Белорусский оппозиционер Александр Лукин и его супруга сбежали в среду в Польшу после того, как их попытались задержать белорусские пограничники на контрольном пункте в местечке Славатычи, передает РИА "Новости" со ссылкой на польские СМИ.

Лукины пересекали границу в сторону Белоруссии в среду днем. Белорусские пограничники попытались задержать их, однако те забежали в польские служебные помещения и до сих пор остаются там. По данным польской пограничной службы, на белорусской стороне в машине Лукиных остались двое их детей и водитель автомобиля, гражданин Литвы.

Лукин - сторонник бывшего кандидата в президенты Белоруссии Андрея Санникова. В день президентских выборов был задержан на 15 суток за участие в демонстрации оппозиции. Потом уехал во Францию, а в среду он пытался вернуться в Белоруссию через границу с Польшей.

Сейчас польские и белорусские погранслужбы ведут переговоры в Славатычах, чтобы разрешить ситуацию.