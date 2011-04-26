Экс-библиотекарь: что делать с возами русофобской литературы?

Бывший главный библиотекарь Библиотеки украинской литературы (БУЛ) в Москве Сергей СОКУРОВ (в 2007-2010 годах) предлагает переформатировать ее в Библиотеку литературы стран СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Там в библиотеке – 600 кв. м. Места много и можно начинать создавать Библиотеку литературы народов СНГ, а Библиотеку украинской литературы оставить ядром» - сказал он.

По словам С.СОКУРОВА, во время его работы в библиотеке хранилось около 200 русофобских изданий.

«Что делать с возами русофобской, человеконенавистнической литературы в библиотеке? Любая книга должна быть в библиотеке, в доступном пользовании. Врагов России надо знать в лицо и глубже...», - считает он.

В то же время С.СОКУРОВ заявил: «Будь моя воля, я бы собрал сию литературу в отдельном помещении, поставил стол для читателей, а над дверью хранилища написал: внимание, яд».

На пресс-конференции С.СОКУРОВ презентовал книги, которые он считает русофобскими, в том числе со штампами БУЛ. При этом он не смог пояснить откуда у него эти книги, ограничившись словами: «Кое-что прилипло к рукам».

Большинство представленных книг посвящены Голодомору, деятельности ОУН-УПА, периоду Оранжевой революции. В частности, были представлены сборник документов Академии наук Украины «Упокорення Голодом» 1993 года издания, а также издание «Московська експансія і Переяславська Рада», издание «Голодомор 33-го і Західна Україна», «Українська революція 2004» и многие другие.