Путин поручил разобраться, почему пропал бензин

Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил всем компетентным ведомствам доложить о причинах возникшего в некоторых регионах России дефицита на рынке топлива, сообщил секретарь премьер-министра Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что, в частности, в Алтайском крае с субботы ограничена продажа бензина, автозаправочные станции двух крупнейших региональных операторов рынка – компаний "Газпром нефть" и "Роснефть" – отпускают только по 20 литров бензина на машину для владельцев дисконтных карт, на других АЗС края продажа топлива остановлена.

По данным Российского топливного союза, неблагоприятная ситуация с бензином складывается также в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске и на Сахалине. Признаки дефицита топлива ощущаются в Москве.

По словам Пескова, "в связи с ситуацией, возникшей на рынке бензина в ряде субъектов России" глава правительства поручил "руководителям всех соответствующих ведомств незамедлительно провести тщательный мониторинг ситуации и доложить о причинах возникшего в некоторых регионах дефицита".