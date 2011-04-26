МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Сирию

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Сирии Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины на нынешнем этапе воздержаться от осуществления каких-либо поездок в эту страну.

Об этом идет речь в переданном Департаментом информационной политики Министерства иностранных дел Украины комментарии руководителя пресс-службы МИД Александра ДИКУСАРОВА.

Украинское внешнеполитическое ведомство и дипломатическое представительство нашего государства в Дамаске готовы оказать гражданам Украины необходимую помощь в случае обращения, заверил он.

В документе также отмечается, что в Украине с глубокой обеспокоенностью воспринимают обострение внутренней ситуации и проявления насилия в Сирии, что повлекли жертвы и пострадавших среди населения страны.

«Призываем стороны конфликта безотлагательно прекратить противостояние и начать широкий представительский диалог с участием правительства, местных общественных и религиозных организаций с целью поиска эффективных и взаимоприемлемых путей решения актуальных вопросов политической и социально-экономической жизни», - отметил А.ДИКУСАРОВ.

Как сообщал УНИАН, протесты в Сирии начались более месяца назад с требований проведения в стране демократических реформ. Власть отреагировала на них беспорядочно, иногда обещая реформы, однако чаще прибегая к репрессиям.

Это привело к радикализации оппозиции, и теперь многие ее участники требуют отставки Президента Башара АСАДА.

По данным правозащитников, с начала протестов в результате столкновений манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов погибли более 350 человек.

25 апреля в три сирийских города были введены войска для подавления протестов оппозиции.