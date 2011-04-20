В Европейском колледже в Брюгге обсудили Украину и свободну торговлю

В Европейском колледже в Брюгге состоялись дни украинской культуры.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила студентка колледжа Анна ГОРБАТОВА.

В рамках Дней украинской культуры, в колледже также состоялось заседание «круглого стола» по вопросам создания зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Европейская сторона была представлена главным переговорщиком Филиппом КУИССОНОМ, украинская – заместителем представителя Украины при ЕС Натальей РЯБЦЕВОЙ.

В ходе дискуссии стороны еще раз подтвердили намерение завершить переговоры о создании зоны свободной торговли до конца этого года.

При этом, Ф.КУИССОН особо отметил, что в случае, если Украина предпочтет создание Таможенного союза с Россией, Беларусью и Казахстаном, в таком случае ЕС не сможет продолжать переговоры с Киевом о зоне свободной торговли.

Он также выразил опасения относительно того, что предложенное Россией снижение стоимости газа может «в краткосрочной перспективе затмить потенциальные выгоды от сотрудничества Украины с ЕС».

Справка УНИАН. College of Europe был основан в городе Брюгге (Бельгия) 1948 году в рамках инициативы, высказанной на Гаагском конгрессе. С тех пор он готовит специалистов для работы в структурах Европейского Союза и смежных областях. Сейчас в College of Europe обучаются около 320 студентов – представителей 50 стран, в том числе шесть студентов из Украины.