Ливийские повстанцы получили муку и особое печенье

Всемирная продовольственная программа начала доставку продуктов питания из Туниса в города на востоке Ливии по новому коридору, сообщает Би-би-си.

Первая автоколонна привезла в районы, контролируемые оппозицией, пшеничную муку и высококалорийное печенье, которыми можно кормить 15 тысяч человек на протяжении месяца.

В то же время грузы чрезвычайной помощи не удается доставить в осажденный западный город Мисурата, в котором запасы на исходе.