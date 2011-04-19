Ливийские повстанцы получили муку и особое печенье
23:06, 19 апреля 2011Мир
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Автоколонна прошла по новому коридору
Всемирная продовольственная программа начала доставку продуктов питания из Туниса в города на востоке Ливии по новому коридору, сообщает Би-би-си.
Первая автоколонна привезла в районы, контролируемые оппозицией, пшеничную муку и высококалорийное печенье, которыми можно кормить 15 тысяч человек на протяжении месяца.
В то же время грузы чрезвычайной помощи не удается доставить в осажденный западный город Мисурата, в котором запасы на исходе.
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