В России прошли акции в поддержку политзаключенных

В нескольких российских городах во вторник прошли митинги в поддержку политзаключенных, организованные незарегистрированной партией «Другая Россия».

Как передают корреспонденты Радио Свобода, в Москве в акции приняли участие около 50 человек. Они держали плакаты с надписями «Свободу узникам совести». В Петербурге на аналогичный митинг собрались до 400 активистов. Акция прошла мирно, однако по окончании был задержан один из ее участников.

По словам организаторов митингов, главной целью акций было поддержать трех членов «Другой России», арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря прошлого года.