Войска бывшего президента Кот-д'Ивуара заявили о прекращении огня

Бывший президент Кот-д`Ивуара Лоран Гбагбо, потерпевший поражение на выборах, но отказавшийся покинуть пост, ведет в эти минуты переговоры об условиях своего отъезда из страны, сообщил министр иностранных дел Франции Алан Жюппе. По его словам, эти переговоры находятся уже в финальной стадии, сообщает Би-би-си.

В свою очередь, Альсид Джедже - министр иностранных дел в правительстве Гбагбо - объявил о достижении соглашения о перемирии. По его словам, войска, лояльные экс-президенту, уже прекратили огонь.

Однако командиры подразделений, сражающихся на стороне Аласаны Уаттары, требуют сдачи Гбагбо без каких-либо предварительных условий.

Со своей стороны начальник генштаба войск Лорана Гбагбо просит силы ООН в стране прекратить огонь и защитить его военнослужащих, сообщает агентство Франс Пресс. "Мы просим миссию ООН сделать все возможное, чтобы предотвратить грабежи и "охоту на ведьм", - цитирует агентство слова генерала Филиппа Мангу (Philippe Mangou). Ранее генерал заявил о том, что подконтрольные ему вооруженные формирования уже "прекратили бои" против сторонников избранного президента Алассана Уаттары. Об условиях и сроках прекращения огня не сообщается.

При этом Франция опасается обстрела Абиджана силами Гбагбо из тяжелых орудий в случае вступление войск Уаттары в город. Об этом заявил глава минобороны Франции Жерар Лонге.