Чтобы предотвратить взрывы, в реакторы АЭС могут закачать азот

Компания ТЕРСО совместно с правительством Японии рассматривает возможность закачки азота в оболочку реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

По данным агентства, это позволит предотвратить водородные взрывы на реакторах.

Сейчас реакторы пытаются охладить с помощью воды. Сообщается, что в пятницу рабочие начали замену морской воды на обычную, поскольку соль может засорить оборудование реактора и помешать циркуляции холодной воды.