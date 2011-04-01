Чтобы предотвратить взрывы, в реакторы АЭС могут закачать азот
23:18, 01 апреля 2011Мир
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Правительство Японии изучает идею
Компания ТЕРСО совместно с правительством Японии рассматривает возможность закачки азота в оболочку реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.
По данным агентства, это позволит предотвратить водородные взрывы на реакторах.
Сейчас реакторы пытаются охладить с помощью воды. Сообщается, что в пятницу рабочие начали замену морской воды на обычную, поскольку соль может засорить оборудование реактора и помешать циркуляции холодной воды.
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