От Каддафи сбежали министр нефти и глава разведки

По сообщениям из Туниса, вслед министром иностранных дел Ливии страну решили покинуть другие близкие соратники Каддафи, сообщает Би-би-си.

Как сообщается, среди них министр нефтяной промышленности, глава министерства разведки, а также замглавы МИД. Все они сейчас ждут вылета из аэропорта Туниса.

В среду глава МИД Ливии Муса Куса неожиданно прилетел на частном самолете из Туниса в Лондон и заявил, что больше не желает представлять режим Каддафи на международной арене.

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг расценил этот поступок как свидетельство того, что "режим Каддафи расколот, находится под давлением и разрушается изнутри".