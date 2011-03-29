Обама: смертоносное наступление Каддафи остановлено
02:27, 29 марта 2011Мир
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Обращение к нации
Международная коалиция своей военной операцией остановила "смертоносное наступление" ливийского диктатора Муамара Каддафи на оппозиционные ему силы, заявил в понедельник в обращении к нации президент США Барак Обама.
"Мы ударили по силам наступавшего на Бенгази правящего режима, чтобы спасти город и его жителей. Мы ударили по войскам Каддафи в близлежащей Аджабии, позволив оппозиции изгнать их. Мы нанесли удар по его объектам воздушной обороны, что позволило обеспечить бесполетную зону. Мы обрушились на танки и военные объекты... , уничтожили многие источники поставок. И сегодня я могу сообщить, что мы остановили смертоносное наступление Каддафи", - цитирует РИА Новости.
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