Командовать войсками НАТО в Ливии будет канадский генерал

Командовать военной операцией НАТО в Ливии будет канадский генерал-лейтенант Шарль Бушар (Charles Bouchard), объявил глава Минобороны Канады Питер Маккей (Peter MacKay), сообщает Associated Press.

Шарль Бушар ранее занимал пост заместителя главы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), сейчас несет службу в Командовании объединенными силами НАТО в Неаполе (Allied Joint Force Command Naples).

Договоренность о том, что НАТО возьмет на себя командование операцией по установлению над Ливией запретной для полетов зоны, проводящейся международной коалицией в Ливии с 19 марта, была достигнута несколько дней назад, замечает Лента.ру.

Переговоры о передаче НАТО руководства всей военной операцией в Ливии пока не завершены. Также пока не известно, сообщает AP, на какой срок НАТО возглавит операцию в Ливии, по некоторым данным, Альянс согласился принять на себя командование лишь на несколько дней.