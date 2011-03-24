Каддафи и его оппозиция получили приглашение за стол переговоров

Африканский союз предложил ливийскому лидеру Муаммару КАДДАФИ, ливийской оппозиции провести переговоры в Аддис-Абебе в ближайшую пятницу, сообщил в четверг журналистам председатель союза Жан ПИНГ.Как передает Reuters, Ж.ПИНГ также добавил, что в переговорах может участвовать не сам М.КАДДАФИ, а ливийский премьер-министр. Кроме этого, он заявил, что к участию в переговорах приглашаются представители Евросоюза, Совбеза ООН и соседних с Ливией арабских государствах.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля 2011 года в Ливии начались выступления с требованием ухода правящего страной более 40 лет М.КАДДАФИ, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. Международные организации заявляют о тысячах жертв столкновений восставших с правительственными войсками, власти Ливии это отрицают.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и дающую возможность проведения иностранной военной операции против сил М.КАДДАФИ. В операции, получившей условное наименование "Одиссея. Рассвет", участвуют ряд стран, в частности - Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания. По данным ливийских властей, в результате начавшихся 19 марта ударов сил коалиции погибли десятки мирных граждан. Страны-участницы коалиции эти сведения не подтверждают.