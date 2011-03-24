Президент Сирии уволил губернатора города, где погибли демонстранты

Президент Сирии Башар Асад 23 марта отправил в отставку губернатора города Дараа, в котором несколько дней не прекращались беспорядки и столкновения антиправительственных демонстрантов с полицией.

Как сообщает Agence France-Presse, заявление об увольнении чиновника прозвучало в эфире государственного телевидения Сирии.

Как сообщалось ранее, после того, как в ходе беспорядков в городе были убиты люди (по разным оценкам - от трех до 12), демонстранты потребовали не только отставки губернатора, но и ликвидации городского офиса тайной полиции.

Ранее Башар Асад уже принес личные соболезнования семьям погибших людей и пообещал найти и наказать ответственных за кровопролитие, "невзирая на чины и должности".

Беспорядки в Сирии, напоминает Лента.ру, начались 18 марта, когда после пятничной молитвы полиция задержала группу подростков, расписывавших здания антиправительственными граффити. Земляки задержанных вышли на улицы города, потребовав их немедленного освобождения, после чего и начались столкновения.