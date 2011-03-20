Аварийная АЭС "Фукусима" не вернется в эксплуатацию

12:04, 20 марта 2011
Мир
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"Рассматривая ситуацию предметно, это ясно"

Представитель японского правительства подтвердил, что власти намерены прекратить эксплуатацию атомной электростанции Фукусима. Это сообщение последовало вслед за несколькими авариями на прошлой неделе, в результате чего в атмосферу произошел выброс радиации.

"Рассматривая данную ситуацию предметно, это ясно", - сказал генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли правительство снять с эксплуатации пострадавшую атомную электростанцию. Слова генсека приводит агентство Киодо.

Сейчас давление на третьем реакторе аварийной АЭС стабилизировалось, после того, как его в течение нескольких часов поливали водой из пяти пожарных машин. По словам руководства электростанции, необходимости в выпуске радиоактивного пара нет.

 

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