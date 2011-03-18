Украина поддержала резолюцию Совета безопасности ООН по Ливии

Украина поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН относительно Ливии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил в Киевском институте международных отношений в рамках открытой лекции на тему: «Украина: от постсоветского к европейскому государству».

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы прекратилось насилие, чтобы прекратились военные действия. В этом контексте мы поддерживаем принятие резолюции Совета безопасности ООН, которая была принята сегодня ночью» - сказал министр.

По его словам, Украина считает очень важными те положения резолюции, которые касаются защиты гражданского населения Ливии, а также того, чтобы воздушное пространство этой страны было открыто для дальнейшей эвакуации иностранных граждан.

По словам К.ГРИЩЕНКО, Украина проводит консультации с международными партнерами с тем, чтобы вместе найти «наиболее адекватное решение для этой ситуации».

Он отметил, что Украина исходит из того, что Совет безопасности ООН является единственным уполномоченным международным органом, который имеет право принимать решение относительно применения силы.

«Но мы надеемся, что необходимость применения силы не возникнет», - добавил К.ГРИЩЕНКО.

Министр также заметил, что Украина призывает ливийцев осознать, что судьба их страны в их собственных руках, и кровопролитие должно быть прекращено.

По его словам, главный приоритет Украины в ситуации с Ливией является неизменным и заключается в том, чтобы спасти украинских граждан, большинство которых выполняет благородную миссию, а именно оказывает медицинскую помощь пострадавшим.

«Поэтому для нас принципиальное значение имеет положение резолюции Совета безопасности ООН о том, что в условиях внедрения бесполетной зоны на территории Ливии будет существовать возможность проведения гуманитарных операций, в частности с целью эвакуации», - сказал К.ГРИЩЕНКО .

Министр также отметил, что украинская власть и в дальнейшем будет прилагать усилия для обеспечения эвакуации из Ливии тех украинских граждан, которые выразят такое желание.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая предусматривает введение запрещения на полеты ливийской авиации, требует от сторонников и противников лидера страны Муамара КАДДАФИ немедленного прекратить огонь, а также разрешает мировому сообществу предпринять все необходимые меры для недопущения насилия относительно мирного населения Ливии. К этим мерам относится нанесение ударов с воздуха по лояльным М.КАДДАФИ силам, однако исключается ведение наземных военных операций.

Заместитель министра иностранных дел Ливии Халед КАИМ назвал резолюцию Совета Безопасности ООН "угрозой единству страны". Принятая резолюция, по его словам, "призывает ливийцев убивать друг друга".

Заместитель руководителя МИД Ливии также выразил отдельную благодарность пяти странам, которые воздержались при голосовании резолюции, это Россия, Китай, Германия, Индия и Бразилия. За поддержку резолюции, среди других, проголосовали США, Великобритания и Франция.