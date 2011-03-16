Объем российского кредита Белоруссии на строительство первой белорусской АЭС может составить $6 млрд, а соответствующее соглашение может быть подписано в течение месяца, сообщил премьер-министр России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске по итогам российско-белорусских переговоров.

«Объем кредита зависит от объема того оборудования, которое страна-заказчик производит или не производит сама. В случае с Белоруссией объем кредита составит примерно $6 млрд. Это соглашение может быть заключено в течение месяца», - цитирует Путина РИА «Новости».

При этом, по его словам, обсуждается вопрос финансирования строительства инфраструктуры.

Путин обещал Лукашенко построить АЭС более безопасную, чем японские.

Российский премьер сказал, что японские реакторы – это американские реакторы 40-летней давности, а российский проект строительства первой белорусской АЭС предусматривает самый высокий уровень защищенности станции.

Российский премьер напомнил, что в Японии отключилось электричество, затем, после удара цунами, резервные источники питания, аккумуляторы проработали недолго. "А современные системы, в том числе системы пассивной защиты, позволяют работать без внешних источников электроэнергии и даже без участия человека в ликвидации каких-либо последствий", - заметил Путин. "Именно такие станции мы строим сегодня в Российской Федерации, и именно такую станцию мы собираемся строить в Белоруссии", - сказал премьер.