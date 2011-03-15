Саудовская Аравия эвакуировала своих студентов из Бахрейна

Власти Саудовской Аравии эвакуируют своих студентов из соседнего Бахрейна, в который в понедельник начался ввод армейских частей Совета содружества государств Персидского Залива, сообщает корреспондент РИА Новости.

Указание вывезти всех саудовских учащихся дал губернатор провинции Аш-Шаркийя, которую с соседним Бахрейном соединяет 25-километровый мост имени короля Фахда. "Все 200 саудовских студентов обучающихся в Университете Бахрейна были автобусами перевезены в Даммам, где большинство из них размещены в гостиницу", - сказал атташе по культуре посольства Саудовской Аравии.

Вчера утром в Бахрейн прибыли более 1 тысячи военных из Саудовской Аравии, направленных Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). "Эти не саудовские части, а объединенный воинский контингент 6 стран, входящих в Содружество. Ввод сил безопасности Совета был вызван просьбой властей Бахрейна", - пишет саудовская газета "Эр-Рияд".

Военнослужащие Саудовской Аравии входят в объединенные силы быстрого реагирования стран Залива "Щит полуострова", которые созданы в 1986 году. В составе объединенных сил около 22 тысяч военнослужащих, которые базируются в саудовском городе Хафр аль-Бутыне у границы с Кувейтом.

О своем намерении направить свои части в охваченное протестами королевство, также заявили официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов.

В состав ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Эти страны ведут многостороннюю экономическую интеграцию.

Месяц назад в Бахрейне начались многотысячные акции протеста шиитской оппозиции. Протестующие, большинство из которых мусульмане-шииты, составляющие 75% населения Бахрейна, требуют больших прав и влияния в стране, которой руководят мусульмане-сунниты. В столкновениях с полицией погибли семь человек, сотни получили ранения. Бахрейнские манифестанты обещают расширить масштаб акций протеста с требованием отправить в отставку правительство.