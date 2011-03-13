Унесенный цунами японец спасся, дрейфуя на крыше своего дома

Корабль морских сил самообороны Японии в воскресенье обнаружил в 15 километрах от берега префектуры Фукусима мужчину, смытого цунами в океан, который с пятницы дрейфовал на крыше своего дома, сообщает японское агентство Дзидзи со ссылкой на министерство обороны.

Житель города Минамисома (префектура Фукусима) шестидесятилетний Хиромицу СИНКАВА, услышав предупреждение о приближении цунами, вернулся домой, чтобы собрать вещи. Но укрыться от стихии он не успел, и цунами смыло его дом в море. Х.СИНКАВА забрался на крышу дома. Его жену, вернувшуюся с ним домой, волна унесла в океан. В воскресенье оснащенный многофункциональной боевой системой "Иджис" эсминец Chokai обнаружил размахивающего руками Х.СИНКАВУ в 15 километрах от берега и забрал его на борт.

По данным японской газеты Майнити, вертолет с эсминца доставил мужчину в больницу города Сома. У Х.СИНКАВЫ легкие травмы левой руки и лица, в целом же его состояние удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, произошедшее 11 марта землетрясение магнитудой 9,0 вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0.

Число погибших и пропавших без вести достигло 2 тысяч.