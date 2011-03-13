Бенин выбирает президента

Президентские выборы проходят в Бенине, ранее выборы два раза переносились из-за незавершенности процесса регистрации избирателей, сообщает РИА «Новости».

В списках кандидатов на пост главы государства внесены 14 человек, в том числе действующий глава государства Яи БОНИ и оппозиционер Адриен ХУНГБЕДЖИ. Ожидается, что главная борьба за президентский пост развернется именно между этими двумя кандидатами, однако высокие шансы также имеет экономист Абдулайе Био ЧАНЕ.

Большинство экспертов полагают, что президента удастся избрать только во втором туре. В конце февраля оппозиция Бенина пыталась провести митинг в крупнейшем городе страны Котону с требованием отставки президента Я.БОНИ. Акция протеста переросла в столкновения демонстрантов с полицией, которая пустила в ход гранаты со слезоточивым газом. Расположенная в Западной Африке Республика Бенин граничит с Буркина-Фасо, Нигером, Нигерией и Того. Столица страны - город Порто-Ново, однако правительство размещается в крупнейшем в стране городе Котону. На территории Бенина имеются запасы нефти и ряда других полезных ископаемых.