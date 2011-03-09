Сквоттеры заняли особняк сына Каддафи в Лондоне

Сквоттеры в Лондоне заняли особняк сына ливийского лидера Муаммара Каддафи - Сейфа аль-Ислама Каддафи; поселенцы-нелегалы заявили, что не покинут дом, пока британские активы Каддафи-младшего не будут переданы в пользу народа Ливии, подтвердил Скотланд-Ярд.

Группа, условно именующая себя "Свержение тиранов" (Topple The Tyrants) , заняла особняк стоимость 10 миллионов фунтов стерлингов в престижном северном районе Лондона Хэмстед-гарден. Как сообщил Би-би-си представитель группы Монтгомери Джоунс, они останутся в здании, пока не убедятся, что "собственность вернули ее законному владельцу". "Полиция пришла, осмотрела все и ушла. Сейчас дом пустует, но тут есть где присесть", - сказал он.

По данным сквоттеров, семья Каддафи владеет зданием через зарегистрированную на Британских Виргинских островах холдинговую компанию. Сейф аль-Ислам Каддафи имеет давние связи с Великобританией, замечает РИА "Новости". В 2008 году он получил докторскую степень в Лондонской школе экономики, после чего профинансировал исследовательскую программу по вопросам построения гражданского общества в Северной Африке.

В связи с последними событиями в Ливии на прошлой неделе Великобритания отменила дипломатический иммунитет и заморозила финансовые активы ливийского лидера и членов его семьи в Великобритании.

"Мы не верим, что британское правительство должным образом заморозило активы коррумпированного режима Каддафи. Мы берем дело в свои руки", - сказал Джоунс, сказав, что группа с радостью примет в доме ливийских и других беженцев из угнетенных стран.