Женский кабинет министров не считает себя оппозицией

В Польше накануне Международного женского дня создан первый в истории страны теневой кабинет министров, состоящий исключительно из известных в стране женщин.

Премьер-министр теневого кабинета, первый польский еврокомиссар, профессор Данута Хюбнер перед заседанием женского правительства заявила, что этот орган не является оппозицией по отношению к нынешним властям.

"Мы не оппозиция, а конструктивная сила, цель которой убедить политиков в том, что найти достаточное количество женщин для своих избирательных списков это вовсе не проблема, нужно только как следует поискать".

В январе нынешнего года президент Польши Бронислав Коморовский подписал закон, согласно которому для участия в выборах все партии обязаны иметь в списках кандидатов минимум 35 процентов женщин.

"Не получилось у нас символически изменить польскую культуру: в ней до сих пор полно пережитков, анахронизмов. Господствует богобоязненная, забитая модель польской культуры", - говорит министр культуры в теневом кабинете Казимера Щука.

Среди других "министров" - Иоланта Квасьневска, жена бывшего президента Польши Александра Квасьневского, которая согласилась возглавить внешнеполитическое ведомство, а также бывшие министры, научные и культурные деятели.

В созданном Конгрессом женщин кабинете появилось также новое министерство - министерство светского государства, которое отвечает за реальное отделение церкви от государства, - сообщает корреспондент Радио Свобода.