Военный корабль Италии доставил груз в Ливию

Корабль ВМС Италии "Libra" с 25 тоннами гуманитарной помощи на борту прибыл в ливийский порт Бенгази, сообщают итальянские СМИ.

Итальянцы доставили четыре электрогенератора, палатки, четыре тысячи одеял, установки для отчистки воды и 40 медицинских комплектов.

Кроме того, корабль привез в Бенгази, перешедший под контроль противников режима ливийского лидера Муамара КАДДАФИ, питьевую воду в двух емкостях вместимостью 3,5 и 7,5 тысячи литров, а также пять тонн риса и столько же тонн молока, отмечает РИА “Новости”.