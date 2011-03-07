Генсек: НАТО не хочет вмешиваться в ситуацию в Ливии, но...

НАТО не намерена вмешиваться в ситуацию в Ливии, подтвердил в понедельник генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен.

"НАТО не намерена вмешиваться в ситуацию, но как оборонительный альянс и организация по обеспечению безопасности мы осуществляем тщательное планирование в отношении любого возможного развития событий", - сказал Расмуссен журналистам в Брюсселе.

Генсек не привел детали этого планирования, но подчеркнул, что оно осуществляется в рамках резолюции Совета безопасности ООН, равно как и все проводимые альянсом операции.

По словам Расмуссена, ситуация в Ливии и на юге Средиземноморского региона будет в центре внимания встречи министров обороны 28 стран 10-11 марта в Брюсселе.

Хотя НАТО не рассматривает ситуацию в регионе как прямую угрозу членам альянса, однако внимательно отслеживает развитие ситуации, сообщает РИА "Новости". Вновь решительно осудив насилие со стороны ливийских властей в отношении населения, генсек НАТО призвал официальный Триполи вступить в диалог с народом и пойти навстречу его законным требованиям. "Свобода восторжествует", - заявил Расмуссен.