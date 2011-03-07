Бои в Ливии: десятки убитых и сотни раненых

Из Ливии поступают сообщения о многочисленных убитых и раненых в ходе боев за ряд городов на побережье страны, сообщает Радио Свобода.

Би-би-си передает со ссылкой на местных медиков, что в больницу города Мисрата за последние часы доставлены более 20 убитых и свыше ста раненых. В городе Бин-Джавад, также по данным врачей, погибли по меньшей мере 7 и ранены более 50 человек.

Войска, верные Каддафи, пытались штурмовать город Рас-Лануф на востоке страны, но были отбиты повстанцами.

Ливийские власти согласились пустить в страну группу экспертов ООН для оценки гуманитарной ситуации. Главой миссии назначен экс-министр иностранных дел Иордании Абделила аль-Хатиб.

За время боев из Ливии, по оценкам ООН, бежали около 200 тысяч человек.