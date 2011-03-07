Оппозиция захватила город на западе Кот-д'Ивуар

В Кот-д`Ивуаре оппозиция захватила г.Тулепле на западе страны близ границы с Либерией. Как сообщили ее представители, противники правящего режима выбили войска, подчиняющиеся действующему президенту страны Лорану Гбагбо. По словам представителей оппозиции, они захватили оружие и теперь продвигаются дальше на юг страны, передает Associated Press.

В конце ноября 2010 г. в Кот-д`Ивуаре состоялся второй тур президентских выборов, после которого оба кандидата - и Л.Гбагбо, и Аласан Уаттара - объявили о своей победе. ООН, Африканский союз, США и Евросоюз, признали главой страны А.Уаттару и призывают Л.Гбагбо уйти в отставку. Однако последний не соглашается отдавать власть, используя поддержку армии.