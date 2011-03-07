В Эстонии победила правящая партия

В Эстонии на прошедших в воскресенье парламентских выборах победила правящая Партия Реформ.

По предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, за реформистов проголосовали 29 процентов избирателей, что принесло им 33 мандата из 101. Это на два мандата больше, чем на прошлых выборах 2007 года. На втором месте - Центристская партия, которой досталось 26 мандатов (на три меньше). На третьей и четвертой позициях - входящая в правящую коалицию партия Союз Отечество-Республика (23, +4) и оппозиционная Социал-демократическая (19, +9).

Только эти четыре партии сумели преодолеть 5%-ный барьер. Нынешние парламентские партии "Народный союз" и "зеленые" набрали соответственно 2,1% и 3,8%, оставшись за бортом парламента. Русская партия Эстонии набрала 0,9% голосов избирателей.

За 101 место в парламенте боролись почти 800 кандидатов от 9 партий, а также независимые.

Если либеральная Партия реформ и националистическая "Союз Отечество-Республика" вновь составят правящую коалицию, они будут иметь в парламенте большинство в 56 из 101 мандатов. Как предполагают эстонские политологи, в этом случае на министерских постах останутся те же люди.

Премьер-министр, он же лидер Партии реформ Андрус Ансип, уже заявил, что хотел бы продолжить работу в коалиции с "Союзом Отечество-Республика", даже при том, что "эти переговоры не будут легкими".