Военные власти Египта распорядились восстановить сожженную церковь

Глава Высшего совета вооруженных сил Египта Хусейн Тантави распорядился восстановить церковь в районе Атфих провинции Хелуан, сожженную в минувшую пятницу в ходе столкновений местных жителей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение.

Согласно заявлению военных, церковь должна быть восстановлена к Пасхе.

Трое родственников-мусульман поссорились из-за отношений, которые, якобы, существовали между дочерью одного из членов этой семьи и торговцем-христианином из той же деревни. В результате ссоры началась перестрелка, два участника спора погибли, еще один получил огнестрельное ранение в ногу. После похорон жертв семейной ссоры, представители мусульманской общины деревни направились к местной церкви, разгромили ее и подожгли.

В воскресенье тысячи египетских христиан провели демонстрацию в центре Каира, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме. Египетские копты представляют собой самую значительную христианскую общину Ближнего Востока. По разным данным, они составляют около 10% от 80-миллионного населения страны.