В Йемене - столкновения между сторонниками и противниками Президента

В Йемене около 25 человек пострадали в воскресенье в столкновениях между сторонниками и противниками Президента Али Абдаллы САЛЕХА.

Шесть человек получили тяжелые ранения, передает Радио «Свобода».

Оппозиционеры заявляют, что вооруженные сторонники Президента напали на их лагерь к югу от столицы страны Саны.

В воскресенье на улицы ряда городов Йемена вновь вышли десятки тысяч людей, требуя отставки А.САЛЕХА, правящего страной уже более 30 лет.

Соединенные Штаты - в связи с угрозой массовых беспорядков – распространили официальное предупреждение об опасности поездок в Йемен для своих граждан и призвали американцев, находящихся в Йемене, по возможности покинуть эту страну.