Рядовому, который якобы сдал секреты WikiLeaks, выдвинули еще 22 обвинения

После продолжавшегося 7 месяцев следствия представители Департамента криминальных расследований армии США предъявили новые обвинения 23-летнему военному аналитику Брэдли МЭННИНГУ.

Как сообщает газета «КоммерсантЪ-Украина», в мае прошлого года рядового, проходившего службу в одном из подразделений военной разведки в Багдаде, взяли под стражу по подозрению в передаче третьим лицам секретных материалов, имеющих отношение к операциям американской армии в Ираке и Афганистане. Среди обвинений упоминалась и передача сайту WikiLeaks видеозаписи, сделанной в Багдаде в 2007 году. Тогда в результате вертолетной атаки погибли 18 человек, в том числе два сотрудника агентства Reuters.

Всего рядовому Б.МЭННИНГУ были предъявлены обвинения по 12 эпизодам. В июне прошлого года его доставили в США и поместили в одиночную камеру военной тюрьмы особого режима на базе "Куантико" в штате Виргиния.

Как заявил представитель военного округа Вашингтон капитан Джон ХАБЕРЛЕНД, в результате проведенного расследования было решено значительно расширить список обвинений, включив в него и пункт об оказании содействия врагу. "Новые обвинения позволяют более точно очертить широкий спектр преступлений, в совершении которых подозревается рядовой первого класса Б.МЭННИНГ", - уточнил капитан Д.ХАБЕРЛЕНД.

По американским законам, обвинение в "оказании содействия врагу" применительно к военнослужащему считается тяжким преступлением и обычно карается смертной казнью. Тем не менее, представители военной прокуратуры уже сообщили адвокатам рядового о том, что не будут добиваться применения высшей меры. По распоряжению командующего военным округом Вашингтон генерал-майора Карла ХОРСТА, обвинение намерено потребовать для бывшего аналитика наказания в виде пожизненного заключения, конфискации всех денежных средств, полученных за время службы в армии, и увольнения из ее рядов с лишением всех полагающихся прав и привилегий.

Согласно материалам следствия, за несколько лет Б.МЭННИНГ передал третьим лицам 620 тыс. документов под грифами "секретно" и "для служебного пользования". Среди них более 380 тыс. донесений из военной базы данных о войне в Ираке, 90 тыс. документов из базы, касающейся афганской войны, 250 тыс. сообщений сотрудников Госдепартамента США, 75 секретных шифрограмм дипломатического ведомства и армейский видеофайл под кодовым названием "12 JUL 07 CZ ENGAGEMENT ZONE 30 GC". Точно такой же код был и на видеозаписи вертолетной атаки в Багдаде, опубликованной летом этого года на сайте WikiLeaks.

Адвокат рядового Дэвид КУМБС уже заявил о том, что защита в течение последних недель готовилась к появлению новых обвинений и сейчас намерена опротестовать некоторые из них. В частности, у адвоката вызывает сомнение правомерность использования обвинений в содействии врагу. "Все инструкции для военных судов четко определяют, что подобное обвинение должно сопровождаться упоминанием имени или описанием врага, которому предназначались секретные документы. Но никакой информации об этом в обвинительном заключении нет", - подчеркнул Д.КУМБС.

Сотрудники WikiLeaks назвали выдвинутые против Б.МЭННИНГА обвинения "опасным прецедентом". "Чтобы привлечь МЭННИНГА к ответственности за `содействие врагу`, США должны доказать, что WikiLeaks и есть тот самый враг. Но WikiLeaks – это журналистско-издательский проект. Это создает опасный прецедент для всех СМИ", - написали они в Twitter.

Слушания по делу Б.МЭННИНГА были отложены на неопределенный срок в июле прошлого года, после того как защита военного аналитика настояла на проведении психиатрической экспертизы. Как уточнил Д.КУМБС, официальное медицинское заключение может появиться уже через несколько недель, а рассмотрение дела по существу должно начаться в конце мая. До этой даты Б.МЭННИНГ будет находиться в одиночной камере. Ему запрещено общение с другими заключенными, и он может покидать помещение лишь для прогулки продолжительностью 45 минут. Любое перемещение вне камеры возможно только в наручниках и ножных кандалах.