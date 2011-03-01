Фидель Кастро покидает свой пост
Ожидается, что Компартию Кубы возглавит брат
Кубинский лидер Фидель Кастро собирается оставить пост первого секретаря кубинской коммунистической партии, передает Reuters. Предположительно, новое руководство кубинские коммунисты выберут только в апреле. Ожидается, что Коммунистическую партию Кубы возглавит брат лидера кубинской революции Рауль Кастро.
Фидель Кастро отказался от высших постов государства — председателя Госсовета и главнокомандующего — в 2008 году. Причиной послужило ухудшение состояния здоровья кубинского лидера. «Я бы предал мою совесть, принимая на себя ответственность, требующую энергии и полной самоотдачи, которых я лишен по физическим причинам», — сказал он.
Фидель Кастро не появлялся на публике с июля 2006 года, когда перенес операцию на кишечнике. Руководство страной он передал своему младшему брату министру обороны Раулю — сначала временно, а потом окончательно.
Тем не менее, летом прошлого года Фидель Кастро вновь предстал перед публикой: он посетил кубинский океанариум, Национальный центр научных исследований в Гаване и Центр исследований мировой экономики. Лидер признался, что ему удалось победить недуг и он полностью поправился.