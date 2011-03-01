Фидель Кастро покидает свой пост

Кубинский лидер Фидель Кастро собирается оставить пост первого секретаря кубинской коммунистической партии, передает Reuters. Предположительно, новое руководство кубинские коммунисты выберут только в апреле. Ожидается, что Коммунистическую партию Кубы возглавит брат лидера кубинской революции Рауль Кастро.

Фидель Кастро отказался от высших постов государства — председателя Госсовета и главнокомандующего — в 2008 году. Причиной послужило ухудшение состояния здоровья кубинского лидера. «Я бы предал мою совесть, принимая на себя ответственность, требующую энергии и полной самоотдачи, которых я лишен по физическим причинам», — сказал он.

Фидель Кастро не появлялся на публике с июля 2006 года, когда перенес операцию на кишечнике. Руководство страной он передал своему младшему брату министру обороны Раулю — сначала временно, а потом окончательно.

Тем не менее, летом прошлого года Фидель Кастро вновь предстал перед публикой: он посетил кубинский океанариум, Национальный центр научных исследований в Гаване и Центр исследований мировой экономики. Лидер признался, что ему удалось победить недуг и он полностью поправился.

Полит.ру