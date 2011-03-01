США и НАТО ведут переговоры о военном свержении режима Каддафи

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с руководством НАТО о возможности "военного" решения вопроса свержения режима ливийского лидера Муаммара Каддафи. Такое заявление сделала сегодня посол США в Организации Объединенных Наций (ООН) Сюзан Райс. Кроме того, по словам американского дипломата, Вашингтон обсуждает подобные возможности и с другими своими союзниками, передает Reuters.

Ряд стран мирового сообщества уже допускали возможность применения военной силы для свержения М.Каддафи, но со множеством оговорок. Госсекретарь США Хиллари Клинтон ранее подчеркивала, что силовое решение только при условии ненанесения вреда ливийскому народу.

Муаммар Каддафи использует помощь наемников и бандитов для насильственного подавления акций протеста в стране, заявила она сегодня в ходе 16-й сессии Совета ООН по правам человека, проходящей в Женеве. Так, по словам Х.Клинтон, ливийские власти выпустили на свободу преступников с целью усмирения демонстрантов, передает РосБизнесКонсалтинг.

Кроме того, госсекретарь сообщила о том, что верные М.Каддафи спецслужбы используют против протестующих тяжелые орудия. "Они стреляли из тяжелых орудий по безоружным гражданским".

Подобными действиями, по мнению Х.Клинтон, ливийские власти утратили законное право управлять страной, в связи с чем ливийскому лидеру настало время "уйти без промедления и дальнейшего насилия". При этом американский госсекретарь подчеркнула, что даже в случае своего добровольного ухода с поста главы джамахирии, М.Каддафи неизбежно должен ответить за совершенные деяния, включая и насилие против мирного населения.