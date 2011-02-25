Швейцария замораживает счета Каддафи

Швейцария замораживает счета, которые могут принадлежать ливийскому лидеру Муамару Каддафи, сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Швейцарии.

Со своей стороны МИД Ливии отрицает наличие счетов Муамара Каддафи в швейцарских банках, сообщает Reuters. "Мы требуем, чтобы Швейцария привела доказательства, что у нашего лидера имеются фонды или банковские счета в швейцарских банках или в каких-либо других банках в мире", - говорится в заявлении МИД Ливии.

Сегодня в интервью государственному телевидению ливийский лидер возложил ответственность за беспорядки в стране на Усаму бин Ладена и назвал происходящее «фарсом».

Ранее группировка «Аль-Каида в исламском Магрибе» призвала всех мусульман поддержать массовые выступления против Муамара Каддафи.

Ливийские повстанцы контролируют второй и третий по величине города страны Бенгази и Мисрату.