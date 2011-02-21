В Иране арестовали дочку экс-президента

В Тегеране в воскресенье арестовали дочку экс-президента Ирана Акбара Гашеми Рафсанджани – Фаезе Гашеми Рафсанджани из-за «провокационного поведения» на неразрешенном митинге оппозиции, сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство IRNA.

В этот же день в столице Ирана состоялись антиправительственные демонстрации. Оппозиционные лидеры Мир-хоссейна Мусави и Мегди Карруби призывали провести манифестацию, чтобы отметить память двух погибших во время протестов в Тегеране в прошлый понедельник.

Министр внутренних дел Мостафа Могаммад Сверхжар предупредил сторонников оппозиции, что против демонстрантов будут приняты суровые меры.