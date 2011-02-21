Ливийский спецназ перешел на сторону восставших

Подразделения сил специального назначения ливийской армии в городе Бенгази на востоке страны перешли на сторону противников режима ливийского лидера Муаммара Каддафи, сообщили в воскресенье арабские спутниковые телеканалы. По информации телеканала "Аль-Джазира", военные сообщили жителям, что город свободен от сил безопасности, преданных Каддафи. Кроме того, к противникам Каддафи примкнули крупнейшие ливийские племена.

В столице Ливии Триполи начались столкновения демонстрантов с полицией, об этом агентству Reuters сообщают очевидцы событий. «На улицах волнения… Такого еще не было», – говорит один из сотрудников отеля, расположенного в центре города, в одном километре от главной площади столицы – Зеленой площади.

По информации AP, полученной от другого источника, несколько сотен протестующих собрались в районе площади Мучеников в центре Триполи. До недавнего времени обстановка в столице Ливии оставалась спокойной, все очаги беспорядков были сконцентрированы на востоке страны.

Известный в арабском мире мусульманский ученый-теолог Юсуф Аль-Кардави в интервью телеканалу «Аль-Джазира» призвал всех имамов Ливии встать на сторону протестующих.

«Этот деспотичный тиран подписал свой приговор. Говорю имамам всех мечетей: «Ваш долг – поддержать протестующих», – приводит его слова Газета.ру - Я говорю сейчас Каддафи, как ранее сказал его другу Мубараку «уйди сейчас или оставайся и жди приговора»».