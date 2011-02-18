Тимошенко: соглашение о базировании ЧФ до 2042 г. будет отменено

Соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года будут денонсированы, когда в Украине сменится власть, заявила лидер ВО "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО.

"Они, эти соглашения, будут денонсированы, если украинцы вернутся к власти", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в интервью с Николаем КНЯЖИЦКИМ в эфире ТВi.

Она также заявила, что никогда бы не подписала такое соглашения, если бы была президентом Украины.

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в апреле прошлого года подписали в Харькове соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму в обмен на снижение цены российского газа.