ЕС не считает Россию соперником на южном газовом направлении

Новое газовое партнерство стран Евросоюза с богатыми на энергоресурсы центральноазиатскими странами не угрожает продажам русского газа в Европе, сообщает Би-би-сисо ссылкой на представителя Еврокомиссии по энергетике Гюнтера Эттингера.

Месяц назад стало известно, что Азербайджан намерен экспортировать газ в ЕС по альтернативному магистральному газопроводу - Nabucco - через Турцию.

"Мы не намерены блокировать Южный поток", - сказал Эттингер, говоря о планах поставок российского газа на Балканы и в Италию.

Газопроводы Nabucco и Южный поток рассматриваются как конкурентные. И не секрет, что официальные лица в Евросоюзе желают снизить степень зависимости от газа из РФ, отмечает Би-би-си. Nabucco предусматривает поставки газа из центральной Азии и Ирака. Северная Африка также рассматривает возможеости увеличить экспорт газа в ЕС.