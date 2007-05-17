Затулин подаст иск против Украины в Европейский Суд

Депутат Госдумы Константин Затулин, которого украинские власти объявили персона нон-грата, будет подавать иск на Украину в Европейский Суд по правам человека. Об этом сам депутат сообщил РИА новости.

"Я буду вынужден обратиться в Европейский Суд по правам человека в Страсбург. По предварительному порядку моим адвокатам отправлена в Страсбург заявительная форма", - сообщил Затулин журналистам после окончания заседания Высшего административного суда Украины, который в среду отклонил кассационную жалобу российского депутата о снятии запрета на въезд в Украину.

Решение Высшего административного суда Украины Затулин назвал политическим.