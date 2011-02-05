Египетские события не повысят цены на отдых в Турции

Туроператоры не прогнозируют резкого увеличения цен на турпутевки в Турцию в связи с политическим кризисом в Египте. Об этом в комментарии УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) Юлия ОЛЕЙНИК.

По ее словам, слухи о резком подорожании альтернативных Египту направлений туров не имеют под собой оснований. «Египет всегда находился в более низкой ценовой категории, чем, к примеру, Таиланд, туристический сезон в котором также охватывает зимний период. В связи с событиями в Египте, никто из операторов цены на туры не взвинчивал, и это легко проверить. Прайсы турагентств формируются заранее, и сегодняшние расценки были установлены еще до начала кризиса в Египте», - подчеркнула Ю.ОЛЕЙНИК.

Ссылаясь на информацию представителя одного из крупнейших туроператоров, работающих на турецком направлении, она отметила, что в отношении стоимости туров в Турцию в текущем году существуют два наиболее вероятных варианта. «Первый - это традиционное ежегодное повышение стоимости путевок на 5-10%. Небольшое подорожание также может быть связано с повышением цены авиационного топлива, что, естественно, отразится на стоимости перелетов. Второй вариант - это незначительное снижение цены туров, за счет возможного избытка спроса на авиаперевозки на турецком направлении», - отметила Ю.ОЛЕЙНИК.

Она так же добавила, что курортный сезон в Египте и тех странах, которые могли бы стать для него реальной альтернативой, не совпадают по времени года. «Начиная с июня в Египте курортный сезон идет на спад – все же летом там очень жарко. В то же время в Турции он только начинается в конце апреля – начале мая. В таких странах, как Болгария, Черногория или Хорватия курортный сезон начинается еще позже», - уточнила глава пресс-службы АЛТУ.

Подытоживая, она еще раз подчеркнула, что пока туроператоры не видят предпосылок для значительного повышения цен на отдых в Турции.

Как сообщал УНИАН, по данным вице-президента АЛТУ Иосифа АНДРИКА, в связи с отказом украинских туристов от туров в Египет туроператоры могут потерять около 2 млн. долл. США.

«За эту неделю туроператоры могут потерять около 2 млн. долларов. Это те прямые потери, которые уже никто не может компенсировать», - сказал он.

По словам И.АНДРИКА, если сложная ситуация в Египте сохранится, то ущерб туристической отрасли будет составлять около 6 млн. долл.

Справка УНИАН. Начиная с 25 января т. г. в Египте проходят массовые акции протеста с требованиями смены режима Хосни МУБАРАКА, находящегося у власти в стране 30 лет, проведения экономических и политических реформ.