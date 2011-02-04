Cалюты в Пекине стоили жизни двум, еще 200 человек - в больнице

Запуск фейерверков в новогоднюю ночь обернулся гибелью двоих и ранением свыше 200 жителей китайской столицы, подводят печальные итоги новогодних гуляний местные СМИ.

Как передает РИА «Новости», новый год по лунному календарю наступил в ночь со 2 на 3 февраля. Традиционно одним из главных элементов празднования нового года в Китае становится запуск петард и фейерверков, которые, как верят в Китае, отпугивают злых духов.

По обобщенным данным городских ведомств Пекина, в новогоднюю ночь от неосторожного обращения с фейерверками погибли два человека. По состоянию на вечер четверга с различными ранениями в больницы города обратились 223 жителя. Более четверти пострадавших - дети.

По данным пожарной службы, за первый час нового года в Пекине было зафиксирован 161 пожар, что значительно превысило показатель минувшего года. В дни новогодних гуляний, которые по традиционному календарю продолжаются две недели, пожарную безопасность на улицах города обеспечивают десятки тысяч смотрителей.

Примечательно, что за вызов кареты скорой помощи с пострадавших от петард в новогоднюю ночь не взимают плату.