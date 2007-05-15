Россия считает саммит с ЕС важным для обмена мнениями
Об этом заявил посол России при ЕС
|Владимир ЧИЖОВ
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ.
“Что ожидается от саммита в Самаре? В первую очередь хочу сказать, что не планируется подписание никаких документов. Мы на такой фазе наших отношений, когда общие декларации уже не нужны, сейчас - это хорошая возможность для лидеров ЕС и России иметь детальный, открыт обмен мнениями относительно современного развития ситуации в наших двусторонних отношениях, и обсуждение возможных шагов вперед”, - сказал он.
Посол России при ЕС также отметил, что в ходе саммита планируется обсудить вопросы международных отношений, в частности, Ближневосточный мирный процесс, Иранскую ядерную программу и тому подобное.