В Индии 14 молодых людей погибли, упав с крыши поезда

В Индии произошел несчастный случай в 130 километрах от столицы штата Уттар-Прадеш города Лакнау.

По меньшей мере 14 ехавших на крыше поезда юношей погибли, еще 14 получили травмы, упав с состава и ударившись о мост. Пострадавшие, безработная молодежь, возвращались домой после неудачной попытки устроиться на работу в погранслужбу, сообщает NEWSru со ссылкой на телеканал NDTV.

Индо-тибетская пограничная полиция, на которую возложена ответственность за охрану северных рубежей Индии, объявила в городе Барейли в 250 километрах западнее Лакнау ярмарку вакансий. На приглашение откликнулись десятки тысяч молодых людей, в первую очередь из бедного штата Бихар и восточных районов Уттар-Прадеша, где высокий уровень безработицы, передает РИА «Новости».

Соискатели, однако, были разочарованы, когда пограничники отменили ярмарку. Возмущенные таким поворотом событий юноши начали громить все, что попалось под руку. Они сожгли несколько автобусов, магазинов.

Руководство железной дороги заявило, что не знало о планируемой ярмарке вакансий, поэтому не успело подать дополнительные поезда. Чтобы добраться до дома, многие безбилетники забрались на крышу. В районе города Шахджаханпура многие не заметили приближения низкого моста. От удара десятки человек попадали вниз.

Шесть человек погибли на месте, восемь - по дороге в больницу. Еще 14 человек с травмами госпитализированы. Состояние шести из них тяжелое.