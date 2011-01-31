Израиль предупреждает об опасности прихода к власти в Египте исламистов
22:29, 31 января 2011Мир
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В Иране так было в 1979-м
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждает об опасности прихода к власти в Египте радикальных исламистов, сообщает Би-би-си.
Выступая в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, израильский премьер напомнил о подобном исходе массовых волнений в 1979 году в Иране и других странах.
Ранее в понедельник Израиль дал согласие на размещение около восьмисот египетских солдат на Синайском полуострове, в районе Шарм-аш-Шейха.
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