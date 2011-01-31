Израиль предупреждает об опасности прихода к власти в Египте исламистов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждает об опасности прихода к власти в Египте радикальных исламистов, сообщает Би-би-си.

Выступая в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, израильский премьер напомнил о подобном исходе массовых волнений в 1979 году в Иране и других странах.

Ранее в понедельник Израиль дал согласие на размещение около восьмисот египетских солдат на Синайском полуострове, в районе Шарм-аш-Шейха.