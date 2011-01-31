Китайская компания будет добывать нефть в США
07:59, 31 января 2011Мир
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Пришлось заплатить 600 млн долларов
Китайская государственная нефтяная компания примет участие в разработке нефтяных месторождений на западе США, сообщает корреспондент Би-би-си.
За участие в проекте китайская компания заплатила около 600 млн долларов. Работы будут проходит в штатах Колорадо и Вайоминг.
В прошлом году Китайская государственная нефтяная компания заплатила более 1 млрд долларов за участие в разработке месторождений в Техасе.
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