Китайская компания будет добывать нефть в США

07:59, 31 января 2011
Мир
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Пришлось заплатить 600 млн долларов

Китайская государственная нефтяная компания примет участие в разработке нефтяных месторождений на западе США, сообщает корреспондент Би-би-си.

За участие в проекте китайская компания заплатила около 600 млн долларов. Работы будут проходит в штатах Колорадо и Вайоминг.

В прошлом году Китайская государственная нефтяная компания заплатила более 1 млрд долларов за участие в разработке месторождений в Техасе.

 

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