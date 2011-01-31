Китайская компания будет добывать нефть в США

Китайская государственная нефтяная компания примет участие в разработке нефтяных месторождений на западе США, сообщает корреспондент Би-би-си.

За участие в проекте китайская компания заплатила около 600 млн долларов. Работы будут проходит в штатах Колорадо и Вайоминг.

В прошлом году Китайская государственная нефтяная компания заплатила более 1 млрд долларов за участие в разработке месторождений в Техасе.