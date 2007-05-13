Российский министр учится владеть ядерным оружием

Глава Минобороны РФ Валерий Сердюков, назначенный на этот пост в феврале, а ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу, проходит специальный курс обучения в академии Генштаба ВС РФ.

"Специфика военная, в том числе и ядерная, скажем, составляющая Вооруженных сил, да и вообще в принципе стратегия и тактика, вещи достаточно новые для меня, поэтому, собственно говоря, и было принято решение немножко себя погрузить в это и попытаться поучиться в академии Генштаба. Составили определенный план, мне кажется это полезным", - сказал министр в интервью программе "Вести недели" телеканала "Россия".