Шариат не пройдёт?

Более миллиона человек вышли в воскресенье на манифестацию в защиту светского строя в Турции, которая состоялась в городе Измир на побережье Эгейского моря. Ранее организаторы акции объявили, что ожидают участие в ней около 1,5 миллиона человек.

В руках большинства демонстрантов, собравшихся на набережной крупного портового города, были национальные флаги, портреты основателя страны Мустафы Кемаля Ататюрка, а также транспаранты "Турция была и останется светской", "Шариат не пройдет", "Не США, не Евросоюз - независимая Турция".

В обеспечении безопасности акции, которую организовали более 60 общественных организаций, участвовали более трех тысяч полицейских.

Манифестанты, значительная часть которых прибыла в Измир из других районов Турции, ожидали, что на ней лидеры левоцентристских Народно-республиканской партии (НРП) и Демократической левой партии (ДЛП) объявят об объединении, однако этого не произошло. Мечты об объединении центристов рухнули", - отмечает в этой связи турецкое телевидение, замечая, что создания левого альянса ожидали не только участники демонстрации в Измире, но и миллионы граждан Турции.

Манифестация в Измире подвела черту серии аналогичных акций, которые были организованы в конце апреля - начале мая в Анкаре, в Стамбуле, в городах Маниса и Чанак-кале на западе страны.

Они проводились на фоне острого политического кризиса вокруг президентских выборов и ставили целью не допустить избрания на высший государственный пост представителя происламских сил.

На прошлой неделе единственный кандидат в президенты, глава МИД Абдуллах Гюль снял свою кандидатуру после того, как парламент не смог провести результативное голосование. В связи с невозможностью избрания нового президента парламент объявил о досрочных выборах в законодательное собрание (они назначены на 22 июля) и принял законопроект о том, чтобы выборы президента проводились не парламентом, а всенародно; однако этот закон вступит в силу только в пакете с рядом других законов, которые еще рассматриваются.

Срок семилетних полномочий действующего главы государства Ахмета Недждета Сезера истекает 16 мая. Он продолжит исполнение своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый президент.

По материалам РИА "Новости"