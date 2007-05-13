Армянская оппозиция заявляет о массовых нарушениях на выборах

Армянская оппозиционная партия «Оринац Еркир» (лидер экс-спикер парламента Артур БАГДАСАРЯН) намерена в судебном порядке обжаловать итоги парламентских выборов, передает Газета.Ru .

Как говорится в заявлении политического совета партии, она «осуждает массовые нарушения в ходе парламентских выборов 12 мая и не признает их итоги». Авторы заявления утверждают, что в ходе голосования и подсчета бюллетеней имели место массовые нарушения. «Проявления терроризма, массовая раздача взяток, вброс бюллетеней, вопиющие недостатки в ходе подсчета голосов и искажение реальных итогов являются основой для того, чтобы поставить под сомнение законность выборов»,- отмечается в заявлении.

В ходе прошедших 12 мая выборах оппозиционная партия «Оринац Еркир» набрала 6,9% голосов, по сравнению с 12,6% в 2003 году.

Как сообщал УНИАН, на парламентских выборах в Армении 12 мая победили пять партий – три пропрезидентские и две оппозиционные».

Выборы 131 депутата парламента состоялись за смешанной системой: 90 мандатов будут распределены по партийным спискам, а 41 - в одномандатных округах, где боролись 119 кандидатов, которым для победы необходимо набрать простое большинство голосов избирателей.