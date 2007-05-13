Литва может блокировать переговоры России и Евросоюза

Литва может блокировать намеченные на следующую неделю в Самаре переговоры о подписании нового договора о сотрудничестве между Россией и Евросоюзом.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил Президент Литвы Валдас АДАМКУС в интервью национальному телевидению в субботу вечером после возвращения из Польши с неформального энергетического саммита.

Возможное блокирование переговоров Президент Литвы связал с проблемой возобновления поставок российской нефти в Литву на Мажейкский нефтеперерабатывающий завод по нефтепроводу «Дружба». «Когда кого-то загоняют в угол и нет выхода, можно воспользоваться последним шансом», - сказал В.АДАМКУС.

Президент Литвы отметил, что «блокирование переговоров будет самым радикальным средством». «Однако я не теряю надежды, что нам удастся прийти к соглашению», - заявил он.

Поставки нефти в Литву прекратились в июне 2006 года после аварии на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. Вильнюс видит в этом не технические проблемы, а политический подтекст.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Самаре должен состояться очередной саммит Россия-ЕС. Раньше Европейский Союз надеялся объявить на этом саммите о начале переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве, которое должно заменить действующую, срок действия которой завершается в конце 2007 года. В то же время, из-за отсутствия решения в вопросе относительно импорта польского мяса в РФ, Совет ЕС не дал мандат на новые переговоры с Россией из-за наложения Польшей вето.