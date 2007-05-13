Гей-прайд в Брюсселе (фоторепортаж)

Около 2 тысяч человек вчера приняли участие в шествии улицами Брюсселя в рамках “Бельгийского лесби- и гей-прайда”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, шествие началось около 14 часов по местному времени и проходило почти два часа по центральным улицам города.

В кортеже приняли участие около 15 больших грузовиков с открытыми платформами, на которых передвигались участники прайда. Один из автомобилей был украшен символикой социалистической партии – через месяц в Бельгии состоятся парламентские выборы.

В рамках “Бельгийского лесби- и гей-прайда” весь день в Брюсселе проходили разнообразные мероприятия, а завершился он большой вечеринкой в одном из самых больших танцевальных клубов бельгийской столицы.

Первый гей-прайд проводился в Брюсселе в 1998 году.

Фото Сергея Воропаева/УНИАН